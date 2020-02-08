Тбилиси, , 16:03 — REGNUM Грузия остается приверженной соглашению об ассоциации с Евросоюзом, но для будущего этих отношений стране необходимо в ближайшие месяцы преодолеть растущую политическую поляризацию и продемонстрировать свою неизменную приверженность реформам, особенно в сфере избирательного законодательства и судебной системы. Об этом говорится в очередном отчете Евросоюза о выполнении Грузией соглашения об ассоциации. Текст документа опубликован на официальном сайте ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя содержание отчета, отметил, что Грузия продолжает оставаться надежным и важным партнером Евросоюза, но подчеркнул, что в ЕС будут внимательно следить за политическими событиями в стране.

«Мы будем внимательно следить за политическими событиями в предстоящие месяцы в свете тревожного роста политической поляризации в стране. Мы ожидаем, что к выборам в конце этого года будут созданы равные условия и плюрализм в медиа-среде», — передает сайт ЕС заявление Борреля.

А комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели рекомендовал Грузии продолжать осуществление ключевых реформ в рамках соглашения об ассоциации, проводить дополнительные реформы в области финансовой инфраструктуры для усиления интеграции на мировых рынках и улучшения инвестиционного климата, а также вести борьбу с нарушениями безвизового режима с ЕС.

По заявлениям представителей руководящих структур Евросоюза, ЕС твердо поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и продолжит участие в урегулировании конфликтов через специального представителя ЕС и миссию мониторинга ЕС.

Что касается главных замечаний, они касаются все тех же тем — избирательного законодательства, предстоящих выборов и реформы судебной системы.

«Грузия по-прежнему привержена обязательствам по соглашению об ассоциации. Фактически продолжается приведение законодательства в соответствие с нормами ЕС, а также с европейскими стандартами, особенно в сфере прав человека. Однако сохраняются проблемы в области избирательной реформы, политического диалога и судебной системы. Крайне важно, чтобы парламентские выборы прошли в свободной и справедливой обстановке и чтобы процедура отбора судей верховного суда соответствовала всем рекомендациям Венецианской комиссии и проводилась прозрачно с выдвижением кандидатов на основе их реальных заслуг», — отмечается во вступительной аннотации отчета. Грузию предупреждают, что проведение четвертой волны реформ в соответствии с рекомендациями международных партнеров будет иметь для страны важное значение в 2020 году.

В отчете также говорится, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Грузии, и для облегчения торговли продовольственными и непродовольственными товарами Грузия дополнительно привела свое законодательство в соответствии с нормами Евросоюза. Но и в этой сфере ей необходимо провести дополнительные структурные реформы, чтобы сделать экономику Грузии менее уязвимой к внешним воздействиям и улучшить инвестиционный климат. Правительству Грузии рекомендуют продолжить работу над приведением своего законодательства в сфере энергетики в соответствие со стандартами ЕС и принять законы об энергоэффективности с целью усиления мер по борьбе с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС было подписано 29 ноября 2013 года в Вильнюсе, а вступило в силу в июле 2016 года. С 28 марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовое посещение стран Шенгенской зоны, которое было введено с определенными условиями, так называемым механизмом временной приостановки безвизового сообщения в случае значительного нарушения условий данного соглашения.