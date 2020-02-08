Тегеран, , 16:01 — REGNUM Властям Ирана для того, чтобы устранить «угрозу войны», нужно укреплять свой оборонный потенциал. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями ВВС Ирана в Тегеране.

«Многие проблемы Ирана связаны с энергозависимостью страны», — сказал он.

При этом Хаменеи добавил, что Иран, который пытается обеспечить собственную безопасность, не представляет угрозу для других стран.

Как передавало ИА REGNUM, ранее группа сенаторов США направила гендиректору Twitter Джеку Дорси открытое письмо с призывом заблокировать учётные записи верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава МИД Ирана Джавада Зарифа.

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