Приштина, , 16:17 — REGNUM Вечером 7 февраля состоялась встреча премьер-министра Косово с послом Хорватии в Приштине Даниелой Баришич.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в крае ожидают, что Хорватия, как и Косово, имеющая непростую историю взаимоотношений с Сербией, окажет Косово существенную поддержку в ходе своего недавно начавшегомя полугодового председательства в Европейском совете.

Новое правительство Косово, поставившее одним из своих приоритетов продвижение на пути евроинтеграции, сделает все возможное, чтобы использовать этот шанс.

В ходе встречи хорватский дипломат поздравила Курти с вступлением на пост и предложила значительную поддержку «в качестве стратегического и очень близкого партнера албанского народа».

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