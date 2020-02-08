Воронеж, , 15:19 — REGNUM Алексей Гордеев может всегда рассчитывать на поддержку Воронежской области. Об этом заявил 8 февраля губернатор Александр Гусев, комментируя новость о переходе Алексея Гордеева в Государственную думу. По мнению главы региона, то, что опыт Гордеева пригодится в законотворческой деятельности, было ожидаемо.

«В сегодняшнем контексте федеральных перемен назначение в Госдуму видится как серьезное укрепление нижней палаты парламента. Уверен, и на новом месте ему вместе с коллегами удастся консолидировать основные политические силы с тем, чтобы развитие страны оставалось поступательным и соответствовало тем целям и задачам, которые обозначил президент Владимир Путин», — цитирует телеграм-канал пресс-службы правительства Воронежской области Гусева.

«Желаю Алексею Васильевичу успехов в работе и достижения намеченных результатов. А Воронежская область, как и прежде, остается регионом, на поддержку которого он всегда может рассчитывать», — отметил Гусев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля стало известно о том, что экс-глава Минсельхоза, экс-губернатор Воронежской области и бывший зампред правительства РФ Алексей Гордеев переходит на работу в Государственную думу. Ему будет передан мандат 86-летнего Геннадия Кулика («Единая Россия»).