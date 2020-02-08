Ватикан, , 14:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Ватикане. Во время аудиенции с Папой Римским Франциском украинский лидер просил помочь освободить граждан Украины, которые были ранее задержаны в Донбассе, Крыму и в РФ. Об этом 8 февраля сообщается на странице президента Зеленского в социальной сети Twitter.

Украинский лидер отметил, что Папа Франциск делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Спустя два месяца после встречи в «нормандском формате» (состоялась 9 декабря 2019 года — ИА REGNUM), президент Украины, по его словам, «просил помочь с освобождением украинцев, плененных в Донбассе, в Крыму и в России».

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2019 года состоялся обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией, а 29 декабря 2019 года — между Украиной и республиками Донбасса.

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Отметим также, что при бывшем президенте Украины Петре Порошенко в конце 2017 года состоялся обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса. Активное участие в обмене удерживаемыми лицами приняли глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл, глава Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий.

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