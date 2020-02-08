Калуга, , 14:39 — REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 8 февраля на внеочередном заседании сессии Законодательного собрания региона отчитался о работе областного правительства с 2000 года, а также в 2019 году. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

Губернатор Анатолий Артамонов на внеочередном заседании сессии Законодательного собрания отчитался о работе правительства региона с 2000 года Gtrk-kaluga.ru

По словам Анатолия Артамонова, с 2000 года общий объем доходов областного бюджета увеличился в 16 раз или на 79 млрд рублей. Доходы консолидированного бюджета в 2019 году составили 84,4 млрд рублей. Из них собственные доходы — 69,4 млрд, что на 9% больше 2018 года. На реализацию национальных проектов было направлено почти 14 млрд рублей. По всем 53 региональным проектам запланированные результаты достигнуты. Валовой региональный продукт вырос за год на 2% и составил 469 млрд рублей. Для сравнения — в 2000 году валовой региональный продукт равнялся 23,9 млрд рублей. Объем промышленного производства вырос с 22 млрд рублей в 2000 году до 889 млрд рублей в 2019 году. По темпам роста этого показателя Калужская область занимает первое место в ЦФО. Объем инвестиций в 2019 году составил 90 млрд рублей. С 2006 года этот показатель превысил один триллион рублей. В регионе созданы 12 индустриальных парков, территория опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона. В Калужской области построены 115 промышленных предприятий. Развиваются крупнейшие в стране автомобильный и фармацевтический кластеры. Сумма налогов, зачисляемых в федеральный бюджет, в регионе выросла в 18 раз. Только в 2019 году было открыто семь предприятий.

«Мы занимаем третье место в России по темпам роста сельхозпроизводства. Были на 40-х позициях в 2000 году. А по темпам производства молока мы первые в стране. А прошлом году произвели 398,6 тысяч тонн молока. Сейчас надой на одну корову составляют более 8 тысяч тонн, это в три раза больше по сравнению с 2000 годом», — сказал Анатолий Артамонов.

На поддержку малого и среднего предпринимательства в 2019 году было направлено 630 млн рублей. 7260 налогоплательщиков зарегистрировались в режиме самозанятых. Они выплатили в виде налогов 12,2 млн рублей. Благосостояние граждан, по словам Артамонова, может повышаться только благодаря крепкой и растущей экономике. Доля социальных расходов региона выросла с 35% в 2000 году до 55% в 2019 году, отметил калужский губернатор. 294 тысячи жителей области пользуются мерами социальной поддержки. 6 млрд рублей направлено на эти нужды в 2019 году.

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