Приштина, , 15:38 — REGNUM 7 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти заявил в интервью «Свободной Европе» (СМИ-иноагент), что «правительство края не в состоянии отменить пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины одномоментно»: в настоящее время все внимание сосредоточено на формировании бюджета на 2020 год. Даже после того, как эта проблема будет решена, снятие пошлины произойдет только после «введения режима взаимности в отношениях с Сербией».

Курти подчеркнул, что хотя руководство косовской делегацией в диалоге с Сербией будет осуществлять правительство Косово, определенную роль в переговорах будут играть оппозиция и президент.

Однако до самого диалога ещё далеко:

«Я не знаю, когда мы сможем вернуться к диалогу, однако я считаю необходимым обеспечить то, что на всем его протяжении он будет проходить в формате конференций на различных международных площадках. Мы, в принципе, выступаем за диалог с (четко оговоренными — прим. переводчика) принципами, и я считаю, что мы не можем позволить себе такую роскошь, как ещё один провал переговоров, поэтому я считаю, что и делегация Сербии, и наша делегация должны сделать необходимые приготовления посредством обсуждения формата, повестки и рамок переговоров с Брюсселем», — заявил Курти.

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