Киев, , 14:44 — REGNUM Конгресс украинцев Канады считает недопустимым участие гимнасток с Украины в соревнованиях по художественной гимнастике в Москве, которые пройдут 7−9 февраля. Об этом пресс-служба организации 8 февраля опубликовала заявление на имя министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, а также министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

В условиях «шестилетней войны», «агрессии», которую по мнению членов конгресса якобы ведет РФ против Украины, члены организации считают, что эта и подобная поездки украинских спортивных команд в страну, которая «убивает, пытает и лишает свободы» граждан Украины и незаконно «оккупирует территорию украинского государства» является «обидой воинов, отдавших жизнь и здоровье, защищая» страну от «российского врага».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил о том что украинские спортсмены для того, чтобы не лишится очков вынуждены выступать в РФ.

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Отметим, что Украина считает Крым своей территорией и заявляет, что полуостров якобы оккупировала Россия. Карательную войну в Донбассе, которую и развязала Украина против своих бывших граждан, в Киеве называют «войной с Россией». Канада является одной из стран, которая оказывает Украине военную помощь в борьбе с «российским агрессором» в Донбассе.