Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Группа сенаторов США направила генеральному директору Twitter Джеку Дорси открытое письмо с призывом заблокировать учётные записи иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Об этом сообщает CNBC.

Обращение к руководству Twitter подписали сенаторы Тед Круз, Том Коттон, Марша Блэкберн и Марко Рубио, являющиеся членами Республиканской партии США. Они заявили, что Twitter должен заблокировать аккаунты иранских лидеров, так как эта страна является «крупнейшим в мире государственным спонсором терроризма» и «несёт прямую ответственность за убийства сотен граждан США».

При этом они подчеркнули, что первая поправка к конституции США, гарантирующая свободу слова, не может распространяться на лиц, включённых в американские санкционные списки. Республиканцы предупредили, что если администрация Twitter не заблокирует учётные записи иранских лидеров, то под санкции сможет попасть уже сама компания.

Отметим, на англоязычную страницу аятоллы Али Хаменеи в социальной сети Twitter подписано более 680 тысяч человек, а ведущаяся на нескольких языках страница главы МИД Ирана Джавада Зарифа насчитывает более 1,5 миллионов подписчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года американская компания Facebook удалила из одноимённой социальной сети и принадлежащего ей приложения Instagram большое количество записей в поддержку иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате авиаудара ВВС США.