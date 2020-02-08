Симферополь, , 13:38 — REGNUM Львовские националисты превзошли себя — торговать останками Героя Советского Союза, да ещё и предлагать обменять их на живых бандеровцев, значит опуститься ниже элементарного человеческого достоинства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия») комментируя отказ властей Львова передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию.

«Мало того, что могила нашего разведчика, как и большинство советских памятников на Украине, неоднократно осквернялась, так они ещё и решили устроить пляски на костях советского героя. По сути сегодня останки разведчика Кузнецова находятся в заложниках, я бы даже сказал в бандеровском окружении. Даже погибший в далеком 44-м он не даёт спокойно ходить по этой земле современным бандеровцам. На Украине, к сожалению, уже забыли, что если бы не такие, как Кузнецов, то не было бы Садового и города Львова, и никакой Украины. Единственное, пожалуй, упущение Советской армии было в том, что не добили они в своё время всех фашистов и их прихвостней», — считает Козенко.

Он также отметил лицемерную позицию мэра Львова Андрея Садового, который и связал возвращение останков Кузнецова с нахождением в «российском плену» ряда граждан Украины.

«О каких «ребятах» идёт речь, кто находится «в плену» в России? Совершенно не понятно. Может речь идёт об украинских военных преступниках, которые находятся на Донбассе? Досадно, что на такой сокровенный вопрос родственников ответили политическим шантажом. Думаю, это может стать поводом для серьезной работы нашего посольства на Украине, для урегулирования этого вопроса по дипломатическим каналам, надо обратиться к здравым силам в законодательном органе этой страны, пусть покажут принципиальность и поддержку в этом вопросе. Хотя конечно принципиально надо возвращать здравый смысл на Украину, побеждать этот оголтелый национализм, но это совершенно отдельная тема», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Львовский городской совет не согласовал передачу останков советского разведчика (в формулировке львовских властей — «агента НКВД») Николая Кузнецова его родственникам в Россию. В Киеве на это решение пока не отреагировали.

По теме: Львов взял в заложники останки легендарного советского разведчика Кузнецова