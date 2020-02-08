Ватикан, , 12:44 — REGNUM О начале официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан сообщили 8 февраля в пресс-службе украинского лидера.

В ходе визита у Зеленского запланирована аудиенция с Папой Римским Франциском.

Также Зеленский должен встретится с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином. Сообщается, что во встрече будет принимать участие секретарь по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером.

Отметим, ранее в комментарии украинским средствам массовой информации относительно предстоящей встречи с Папой Римским, Владимир Зеленский заявил, что для него эта встреча является «моментом истины». «Перед Папой римским ты не президент, а обычный человек», отметил, в частности украинский лидер. Он также сообщил, что от предстоящей с Папой Римским Франциском встречи он ожидает как человек беседы о «человеческих вещах», а как президент — будет «поднимать важные вопросы».