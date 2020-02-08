Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте — главного эксперта по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) подполковника Александра Виндмана, а также посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома США.

Сондленд сообщил, что ему было объявлено о том, что его отзываю из Евросоюза.

«Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США в Евросоюзе», — сказал он.

Также Сондленд поблагодарил президента Трампа за предоставленную ему возможность служить своей стране. Также он поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за постоянную поддержку.

«Я горжусь нашими достижениями. Наша работа здесь был основным моментом всей моей карьеры», — сказал он.

Что касается подполковника Виндмана, то его, вместе с братом-близнецом Евгением Виндманом — юристом СНБ — вывели из Белого дома сотрудники службы безопасности.

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Виндман, который был награжден «Пурпурным сердцем» за службу в Ираке, продолжит раоту в Пентагоне.

«Мы приветствуем деятельность всех наших военнослужащих, где бы они ни служили, на любом задании, которое им поручают», — сказал министр обороны США.

В белом доме заявили, что увольнение двух главных свидетелей импичмента Трампа должно показать, что действовать против президента совершенно недопустимо.

«Промывка труб. Это было необходимо», — сказал один из высокопоставленных сотрудников администрации в интервью CNN.

Напомним, что Виндман был одним из тех, кто слушал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этого разговора Трамп попросил Зеленского активизировать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена, который хочет стать соперником Трампа на президентских выборах.

Этот момент демократы попытались использовать как предлог к импичменту Трампу. Виндман согласился дать показания.

Что касается посла Сондленда, то он также давал показания и утверждал, что Трамп давил на Зеленского, требуя от него начать расследование против Байдена, обещая взамен материальную помощь Украине, а также личную встречу. Однако при опубликовании распечатки разговора эта информация не подтвердилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, импичмент Трампу не прошел — сенат Конгресса США отклонил обвинения против президента.