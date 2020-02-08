Киев, , 12:40 — REGNUM В государственном бюро расследований Украины сообщили о подозрении по статье о превышении служебных полномочий двум бывшим главам подразделений пограничной службы Украины, которые «организовали» выдворение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с Украины в Польшу в феврале 2018 года. Сообщение о подозрении появилось 7 февраля в пресс-службе ГБР.

Источник сообщает, что следствие установило, что экс-начальник департамента оперативной деятельности администрации государственной пограничной службы Украины и отдельного отделения администрации государственной пограничной службы Украины организовали незаконное задержание Саакашвили и его перемещение в Польшу в феврале 2018 года.

Подозреваемым, в случае доказательства вины, грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В свою очередь Саакашвили прокомментировал данное решение в социальной сети Facebook, назвав его результатом увольнения из офиса генерального прокурора Украины всех «одиозных» прокуроров.

«Порошенко считал, что законы для него не писан, и, благодаря власти, деньгам и телеканалам он заткнет любого, кто посмеет возвысить голос против коррупции, но явно просчитался», — отметил бывший губернатор Одесской области, выразив благодарность военной прокуратуре и ГБР. Он также выразил надежду, что дело коснется и «главного заказчика» (Петра Порошенко — ИА REGNUM).

ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2019 года Верховный суд Украины вынес решение, согласно которому Саакашвили было отказано в признании его выдворения в Польшу незаконным.

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