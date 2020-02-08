Амстердам, , 11:19 — REGNUM Нидерланды настаивают на том, чтобы в ближайшие годы семь лет взнос страны в бюджет Европейского Союза сохранился на уровне предыдущих семи лет. Об этом 6 февраля в Брюсселе премьер-министр Марк Рютте сообщил председателю Европейского Совета Шарлю Мишель.

Внутри Европейского Союза вопрос о союзном бюджете вызывает разногласия. Некоторые страны предлагают его увеличение. Однако Нидерланды, Дания, Германия, Австрия и Швеция, которых называют «Скряжной пятёркой», настаивают на том, чтобы расходы Европейского Союза не превышали показателя 1% от общего дохода всех стран-членов Союза.

По словам Рютте, «Нидерланды внести свою долю, с учётом инфляции и экономического роста, однако всему есть предел».

Бюджет Европейского Союза будет обсуждаться на встрече глав европейских государств и правительств 20 февраля. Канцлер Австрии С. Курц уже заявил о готовности применить своё право вето в том случае, если будет достигнуто соглашение о повышении расходов Союза. Рютте заявил, что считает «слабостью» грозить заранее применением вето.