Москва, , 11:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, аспирантов, студентов и выпускников с юбилеем Российского университета дружбы народов (РУДН). Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 8 февраля, на официальном сайте президента России.

В своей телеграмме глава государства пишет, что РУДН высоко держит планку одного из ведущих высших учебных заведений в России.

Ровно 60 лет назад РУДН распахнул свои двери для молодых людей, которые приехали в Москву из государств Азии, Африки и Латинской Америки. РУДН стал для них поистине родным домом, считает российский лидер.

Путин выразил уверенность, что многие выпускники РУДН с теплотой вспоминают годы учебы в России, а также своих преподавателей и товарищей.

За прошедшие годы РУДН подготовил десятки тысяч квалифицированных специалистов в различных сферах, в частности, в сельском хозяйстве, медицине, филологии, истории, права, а также других.

«Отрадно, что и сегодня РУДН бережно сохраняет сложившиеся традиции, высоко держит планку одного из ведущих вузов России. Объединяет своей благородной миссией талантливую, инициативную, целеустремлённую молодёжь из разных стран, открытую для прогрессивных идей и реализации современных программ и проектов», — сказано в поздравительной телеграмме президента России.