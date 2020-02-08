Тбилиси, , 10:50 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени. Об этом Саакашвили заявил в своем очередном видеообращении к населению Грузиичерез соцсеть Facebook.

Обращение экс-президента было продиктовано рабочим визитом в США делегации Грузии во главе с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и итогами проведенных в Вашингтоне встреч, в результате которых осуждающий тон заявлений американских политиков сменился на позитивный.

Саакашвили подчеркнул, что решил «в открытую, активно и организованно включиться в политическую деятельность Грузии, чтобы помочь народу убрать режим Иванишвили и вернуть страну на путь быстрого развития».

Для этого он готов сотрудничать со всеми оппозиционными партиями, а также с беспартийными гражданами и новыми лицами в политике, дабы «ускорить конец режима олигарха и спасти Грузию».

«Рядом со мной стоят очень многие, очень велика международная поддержка, и все мои ресурсы, все мои контакты, человеческие и политические, весь мой опыт я направлю на то, чтобы очень быстро преодолеть эту беду (правление Иванишвили)», — заявил Саакашвили.

Как известно, экс-президент лично не может приехать в Грузию, так как находится под судом и следствием из-за целого ряда возбужденных против него уголовных дел. Ранее правительство Грузии получило несколько писем критического содержания от депутатов Конгресса и Сената США, а также выслушало несколько осуждающих политику правительства заявлений от членов Европарламента.

В правящей партии «Грузинская мечта» сочли эти заявления результатом неправильных информаций, предоставляемых Саакашвили и его соратниками западным партнерам. Чтобы нейтрализовать негативное влияние экс-президента и его партии из Тбилиси в Вашингтон с рабочим визитом направился председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе. После нескольких встреч он заявил, что сумел донести до коллег из США правду о событиях в Грузии и заручиться их поддержкой.