8 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Конференция католического епископата Польши просит своих единоверцев по всему миру поддержать инициативу провозглашения папы Иоанна Павла II учителем Церкви и покровителем Европы. Если с первым проблем особых не видно, то со вторым все сложнее: польского папу подозревают в поддержке националистической «теологии народов». И уж очень сильно его полюбила американская дипломатия в последние годы.

Станислав Стремидловский, , 09:56 — REGNUM



В преддверии столетия со дня рождения папы Иоанна Павла II, которое будет отмечаться 17 мая, председатель Конференции польского епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий обратился к епископским католическим конференциям по всему миру с просьбой поддержать инициативу провозглашения покойного понтифика учителем Церкви и одним из покровителей Европы.

Гондецкий отметил, что «папа Римский из Польши в некоторой степени восстановил в Европе ее забытую за «железным занавесом» часть». Он подчеркнул: «Пятьдесят лет советского господства в Центральной и Восточной Европе означало, что до недавнего времени в менталитете многих людей Европа была только Германией, Францией, Великобританией, Италией и странами Скандинавии. Можно сказать, что Иоанн Павел II вывел из небытия половину Европы — великое и чудесное наследие с такими же культурными и христианскими корнями». Архиепископ также указывает, что Иоанн Павел II постоянно напоминал народам Европы о ее корнях, то есть римском праве, греческой философии и иудейско-христианской аксиологии. «Папа-поляк знал, что нынешний культурный кризис — это мощный призыв мудрого возвращения к общему историческому наследию христианства. В связи с этим святой папа стал истинным учителем Церкви, а в ней — важным хранителем европейских ценностей, которые составляют нерушимый фундамент современной цивилизации», — заключает монсеньор.

Однако, похоже, председатель Конференции католического епископата Польши выбрал не совсем удачный момент для того, чтобы обратиться со своей просьбой. Она если и имеет шанс быть удовлетворенной, то в лучшем случае только наполовину. Можно признать Иоанна Павла II новым 37 учителем Церкви — заслуженным богословом, список которых возглавляет Фома Аквинский. Вопросы есть к польскому папе как потенциальному покровителю Европы. Они появлялись и раньше. Так, в 2016 году во время европейского кризиса с беженцами итальянский католический журналист Луиджи Дженинацци обратил внимание на восточноевропейские государства, среди которых особо выделил Польшу и Венгрию. Сегодня в Варшаве и Будапеште пришли к власти режимы, писал журналист, которые основываются на понятиях «патриотизма», «христианских ценностей», «национального суверенитета». Соответственно, оппозиция, которая выступает против правящих партий, усилиями проправительственной пропаганды, получается, превращается в тех, кто выступает против фундаментальных основ государства и общества. Для демократической Европы — это тревожный знак, существует опасность развала Союза.

Истоки сложившейся ситуации Дженинацци видел в борьбе «народов Восточной Европы за освобождение от коммунизма». Элементом ее стало пробуждение националистических настроений среди стран Варшавского договора, а одним из проводников — Иоанн Павел II, говоривший о «теологии народов». Правда, другие католические эксперты считают, что папа-поляк все же «чуть было не стал автором «теологии народов». Но он проповедовал концепцию «нации в семье наций», убедил поляков, что они должны вступить в ЕС, хотя епископы этого и не хотели, говорит Андреа Риккарди, основатель Общины святого Эгидия. Проблема здесь не только в неоднозначном отношении к «теологии народов» польского понтифика в католической среде. В настоящее время фигуру Иоанна Павла II активно пытаются разыграть в политическом пространстве, в том числе и люди, которые выступают против нынешнего папы Римского Франциска. На днях в Риме прошла международная конференция под девизом «Бог, честь, страна: президент Рональд Рейган, папа Иоанн Павел II и свобода наций». Она собрала лидеров из числа националистов и крайне правых. Один из ее круглых столов был посвящен американскому президенту и польскому папе.

Как считают наблюдатели, Иоанн Павел II более других пап подходит националистам, которые утверждают, что понтифик защищал свою родную Польшу от Советского Союза, защищал христианские ценности в отношении жизни и традиционной семьи. Хотя надо помнить, что одновременно польский папа вел диалог с исламом и благосклонно относился к мигрантам. Поэтому попытки эксплуатации понтифика со стороны отдельных политических сил является поверхностным использованием христианства. И оно прямо противоположно тому, что защищает папа Франциск. Кроме того, Католическая церковь дорожит своей универсальностью и глобальностью. Однако станут ли аргументы защитников Иоанна Павла II убедительными? Ведь сегодня его не только какие-то националисты поднимают на щит, это делает американская дипломатия, которая сводит 30-летние официальные отношения между Вашингтоном и Святым престолом практически исключительно к кооперации между Рейганом и польским понтификом. Как заявляла в прошлом году посол США при Святом престоле Каллиста Гингрич «президент и папа Римский увидели явную необходимость в том, чтобы Соединенные Штаты и Ватикан работали вместе, чтобы отбросить разрушительное воздействие советского коммунизма, которое уже унесло десятки миллионов жизней, и мы в конечном итоге преуспели».

В этой ситуации попытки провозглашения папы Иоанна Павла II одним из покровителей Европы станут восприниматься европейскими католиками как попытка навязать проамериканскую ориентацию как их странам, так и их церковным сообществам. Судя по нынешним настроениям, это будет воспринять ими негативно. Так что, похоже, польскому епископату придется подождать со своими инициативами.