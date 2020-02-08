8 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Вокруг главы турецкой разведки Хакана Фидана складывается тревожная ситуация. В израильской газете Makor Rishon появилась статья, в которой приводится параллель между Фиданом и убитым американскими военными иранском генералом Касемом Сулеймани: отмечается, что «они оба вели гибридные войны в Ираке и Сирии».

Станислав Тарасов, , 08:59 — REGNUM



Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Турции Gazetemanifesto.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего недавнего выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития (ПСР) не только заявил о своем несогласии с ближневосточным мирным планом президента США Дональда Трампа. Он сообщил, что «сейчас Соединенные Штаты угрожают мне, начальнику разведки нашей страны и некоторым финансовым учреждениям Турции». Но, его словам, «что бы они ни делали, у них ничего не получится».

Эрдоган не уточнил, претензии какого характера со стороны американцев он получает в свой адрес. Надо полагать, что президент, как глава государства, располагает достаточным объемом специнформации, знает, о чем говорит. В публичном пространстве фигурируют лишь угрозы в адрес членов его правительства закрыть в США их банковские счета, ввести санкции против отдельных учреждений страны, что больше связывается с решением Анкары закупить в России зенитный ракетный комплекс С-400. Помимо того, в западной печати часто встречаются туманные намеки на возможность устранения Эрдогана от власти посредством закулисных политических маневров. Как пишет американское издание Foreign Policy, «Турция, а, точнее, лично Эрдоган, доставляет проблемы Вашингтону уже на протяжении длительного времени». По словам одного западного дипломата, «создается впечатление, будто видишь автокатастрофу в замедленной съемке».

Публичное выступление Раджепа Эрдогана в поддержку партии справедливости и развития 05.02.2020

Но к таким информационным выпадам в свой адрес президент уже привык. Иная ситуация складывается вокруг главы турецкой разведки Хакана Фидана. Недавно в близкой к право-религиозному лагерю израильской газете Makor Rishon появилась статья автор Пазита Рабина «Султан и Сулеймани», в которой содержатся открытые угрозы Фидану. Проводятся параллели между ним и убитым американскими военными иранским генералом Касемом Сулеймани. Отмечается, что «они оба вели гибридные войны в Ираке и Сирии». Газета подчеркивает: «Так как сейчас Сулеймани убит и лежит в земле, пришло время обратить внимание на начальника Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана», поскольку он «похож на Сулеймани в плане методов своей работы». Плюс к этому и заявление бывшего сопредседателя курдской Партии демократического союза (PYD) и ведущего деятеля автономной курдской администрации Северной и Восточной Сирии Салиха Муслима Мухаммада информационному агентству Rudaw. Он говорит, что «Сулеймани был близок к Турции», что «Фидан и Сулеймани поддерживали тесные отношения и имели совместные планы», которые «осуществлялись в координации с Сулеймани».

Реджеп Тайип Эрдоган и Хакан Фридман принимают участие в рабочем обеде в Красной комнате Белого дома 16.05.2013 Pete Souza

В принципе, угрозы в адрес Фидана были и раньше. Достаточно вспомнить нашумевшую историю 2011 года, когда эксперт The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил о том, что турецкая разведка передала спецслужбам Ирана данные десяти иранцев, которые работали с агентами израильского Моссада и встречались с ними в Турции. Тогда эту историю с трудом удалось замять, но имя Фидана стало чаще упоминаться в СМИ в контексте его возрастающего влияния на Эрдогана в момент принятия последним ключевых внутриполитических и внешнеполитических решений. Главе разведки также приписывают инициативу отмену соглашения 1958 года о сотрудничестве с израильским «Мосадом», которое предоставляло израильтянам свободу действий с территории Турции на иранском направлении. В Израиле вспоминают и историю 2019 года, когда прокуратура Иерусалимского округа предъявила обвинения в преступном сговоре двоим жителям Восточного Иерусалима, которым приписали попытку организации убийства мэра Иерусалима и генерального инспектора полиции Израиля. И действовали они, как сообщалось, «на средства эмиссара ХАМАС в Турции», что дало повод засветить «руку Анкары» в нападениях на Израиль.

Вот почему публикацию в Makor Rishon, как и аналогичные тезисы в американском издании Intercept, в Анкаре восприняли очень серьезно, полагая, что они исходят от источников, заслуживающих доверия. Там считают, что Фидану после Сулеймани послали «черную метку», содержащую, как пишет турецкое государственное издание Daily Saba, «прямую угрозу жизни Фидану». Бросается в этой связи в глаза следующее. Определенных круг посвященных, конечно, отмечал, что практически все рабочие контакты Эрдогана с Вашингтоном осуществлялись через главу разведки, но самого его не раскручивали в публичном информационном пространстве. Да и сам Фидан не склонен к публичности. Заговорили о нем громко после подавления военного путча в Турции в ночь 15 июля 2016 года, в чем наверняка им была сыграна важная роль. Считается, что глава разведки «приложил руку» к устранение прозападно настроенных турецких генералов. А сейчас Фидан практически входит в состав почти каждой возглавляемой Эрдоганом делегации, посещающей Москву. У него установлены рабочие отношения с российскими коллегами, что естественно, учитывая альянс России и Турции на сирийском направлении.

Но такой «оппортунизм», похоже, не устраивает Израиль и США. Кстати, Эрдоган обратил внимание на важность прошедших 13 января в Москве переговоров один на один между главой Бюро национальной безопасности Сирии Али Мамлюк и Фиданом, что можно оценивать как признак нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. Вашингтонское издание Al-Monitor утверждает, что эта встреча стала возможной после того, как президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой в Стамбуле 8 января предложил повысить уровень контактов между властями Сирии и Турции. Речь идет прежде всего о деликатных вопросах сотрудничества и координации между разведывательными службами двух стран для предотвращения нежелательных инцидентов на местах, в том числе и в Идлибе. Теперь в ситуации, когда, как пишет The Times, «Эрдоган стал слишком непредсказуемой фигурой для Запада», предпринимается попытка дискредитации и главы турецкой разведки Фидана, как «лица, не заслуживающего доверия Запада».

А пока США приостановили секретную программу проведения разведывательных операций с помощью беспилотников на гористой территории в северной части Ирака рядом с турецкой границей, участником которой была Турция. Посмотрим, что будет дальше.