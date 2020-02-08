Нью-Дели, , 08:34 — REGNUM Около 60 тысяч полицейских привлечены в Индии для поддержания порядка в округе Дели в связи с выборами в столичную ассамблею — региональное законодательное собрание. Об этом 8 февраля сообщает информационное агентство ANI.

В обеспечении порядка на выборах участвуют 40 тысяч полицейских Дели и 19 тысяч сотрудников, переброшенных из других регионов. Для патрулирования улиц власти дополнительно привлекли 190 отделений Сил полиции центрального резерва (военизированная полицейская структура).

Как отмечает агентство, принимаемые меры безопасности на этих региональных выборах оказались более масштабными, чем те, которые были на всеобщих парламентских выборах в мае 2019 года.

В голосовании на выборах в Дели, которое стартовало в 08:00 по местному времени, имеют право принять участие более 14 млн граждан. Власти опасаются возможных беспорядков в связи с массовым недовольством поправками в закон о гражданстве.