Киев, , 08:31 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщили 7 февраля Украинские национальные новости со ссылкой на официальный ответ управления внешних коммуникаций НАБУ.

Уголовное производство было начато по постановлению высшего антикоррупционного суда от 9 января 2020 года.

Досудебные расследования в отношении бывшего гаранта конституции Украины были начаты по признакам нарушения закона по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса («легализация» полученных преступным путем доходов).

Также против Порошенко есть ряд других уголовных дел.

ИА REGNUM напоминает, 24 января Петр Порошенко прибыл на допрос в государственное бюро расследований после длительного игнорирования всех предшествующих повесток.

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