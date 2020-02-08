Киев, , 07:42 — REGNUM Депутаты фракции «Европейская солидарность» написали заявлению на имя начальника полиции города Киева Андрея Крищенко о признаках преступления по части 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Украины, которые народные избранники усмотрели в словах продюсера телеканала «1+1» Алены Еремеевой. Копия соответствующего заявления была опубликована 7 февраля на странице политической сил в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM напоминает, ранее Еремеева высказалась о том, что украинский язык более подходит для комедий, нежели для мелодрам, кроме того, государственный язык Украины, по ее словам, сложнее дается украинским актерам. Она также рассказала, что украинский телеканал «1+1» снял семь сериалов (мелодрамы) на русском языке.

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Депутаты украинского парламента усмотрели в словах Еремеевой «умышленные действия, направленные на унижение чести и достоинства», а также «обиду чувств граждан по языковым признакам». Депутаты просят полицию открыть уголовное производство в отношении продюсера телеканала «1+1», провести расследование и привлечь к уголовной ответственности.

ИА REGNUM напоминает, ранее на Украине из автобуса, следовавшего из Луцка в Киев высадили пассажирку, которая была недовольна тем, что в салоне автобуса демонстрировался фильм нарусском языке.

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