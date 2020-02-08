Амстердам, , 07:35 — REGNUM Нижняя палата парламента Нидерландов по предложению депутата от партии Зелёные левые Коринна Эллемеет (Corinna Ellemeet) приняла заявление, в котором осуждаются проявления расизма в отношении выходцев из Китая.

В заявлении говорится о недопустимости дискриминирующих высказываний в адрес голландских китайцев в связи с эпидемией коронавируса.

Заявление вызвало оживлённое обсуждение в голландских соцсетях. Многие пользователи указывают на то, что существующее законодательство уже запрещает дискриминацию и расизм и потому нет необходимости в отдельном заявлении о выходцах из Китая.