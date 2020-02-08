Каракас, , 07:04 — REGNUM Санкции США против венесуэльской авиакомпании Conviasa угрожают авиационной безопасности страны и срывают гуманитарную деятельность. Об этом говорится в распространённом 7 февраля заявлении МИД Венесуэлы.

«Эта недопустимая и грубая агрессия направлена на то, чтобы нанести ущерб венесуэльской компании, которая предоставляет услуги как венесуэльскому, так и другим народам мира», — говорится в документе.

Также отмечается, что введённые санкции нарушают международное право и договоры в сфере воздушного транспорта, а также прямо нацелены на гуманитарную политику боливарианского правительства Венесуэлы по возвращению венесуэльских мигрантов и медицинскую программу офтальмологических операций.

В документе заявляется, что такой мерой США «ставят под угрозу авиационную безопасность всей страны» и «делают очередной шаг в эскалации агрессии против венесуэльского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля американский минфин объявил о введении санкций в отношении крупнейшей венесуэльской авиакомпании Conviasa и включении в чёрный список сорока её самолётов. Для авиакомпании это означает заморозку её активов в США, запрет на ведение с ней любого бизнеса, включая дозаправку самолётов, их аренду или покупку.

Conviasa является крупнейшей авиакомпанией Боливарианской Республики, обслуживающей внутренние направления и направления в Карибском бассейне и Южной Америке.

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