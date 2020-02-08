Вашингтон, , 06:25 — REGNUM США необходимо сохранять единство НАТО для противостояния России в Европе, заявил экс-вице-президент страны Джо Байден в ходе теледебатов в штате Нью-Гэмпшир.

«НАТО развалится, если мы не победим Трампа… Нам нужна НАТО, чтобы не позволить России влиять на Восточную Европу, как это было раньше», — заявил он.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты в годы Холодной войны делали все возможное, чтобы не допустить влияния СССР на Европу. Также он выступил за сохранение военных контингентов США на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные учения США в Европе якобы не направлены против России. По его словам, маневры необходимы, чтобы проверить способность армии Соединенных Штатов развернуться в Европе для ее защиты. От кого в таком случае США намерены защищать Европу, Столтенберг не сообщил.

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