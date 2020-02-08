Санкт-Петербург, , 05:56 — REGNUM Министр национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генерал армии Нго Суан Лить посетил Санкт-Петербург, где встретился с заместителем главкома ВМФ России вице-адмиралом Владимиром Касатоновым. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Обсуждение текущего состояния и перспектив развития российско-вьетнамского военно-морского сотрудничества состоялось в здании Главного Адмиралтейства.

В ходе переговоров стороны особо отметили высокий уровень взаимодействия, который был достигнут во время прошедших в декабре первых совместных учений ВМФ двух стран по спасению аварийной подводной лодки.

В Санкт-Петербурге Нго Суан Лить находится с 6 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах в Москве обсудил со своим коллегой из Вьетнама Нго Суан Литем вопросы военного сотрудничества двух стран.

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