Рига, , 05:40 — REGNUM Преследование журналистов в Латвии и Эстонии не останется без ответа Москвы, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов. Об этом 7 февраля сообщает Sputnik Латвия.

Дипломат прокомментировал отказ банков в обслуживании журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями.

«Будем ли мы на это отвечать? Уверяю вас, будем», — сказал Лукьянов.

По его словам, Россия будет действовать в рамках международного права, и предпринятые меры окажутся достаточно убедительными для принимающей стороны.

«Запрягаем мы медленно. Но если поедем, то тогда уже поздно будет что-то делать», — объяснил он.

Ранее Служба госбезопасности Латвии провела обыски в офисе «Балтийского медиаальянса», который ретранслирует в странах Прибалтики программы некоторых российских каналов и русскоязычные версии собственных программ.

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