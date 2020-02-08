Каракас, , 05:06 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса поблагодарил коллегу из России Сергея Лаврова за визит в его страну на русском языке. Своё обращение дипломат опубликовал в социальной сети Twitter.

«Экстраординарный визит брата — главы МИД России Сергея Лаврова в Венесуэлу, — написал он. — Bol'shoye spasibo!!».

Арреаса отметил, что в ходе переговоров сторонам удалось в деталях проанализировать стратегическое двустороннее сотрудничество, а также договориться о координации действий на международном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Сергея Лаврова в Венесуэлу состоялся на фоне продолжающегося давления США на правительство и экономику этой страны и активизации попыток Вашингтона устроить в Венесуэле госпереворот.

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