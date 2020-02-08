Нью-Йорк, США, 8 февраля 2020, 04:52 — REGNUM В Лондоне пока не приняли решения о назначении нового постоянного представителя страны при ООН, сообщил 8 февраля источник в британской миссии при организации.
«Миссию временно возглавит зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен», — цитирует РИА Новости собеседника.
Ранее в министерстве иностранных дел Великобритании сообщили о переводе главы миссии при ООН Карен Пирс в посольство Великобритании в США. Она возглавит дипломатическую миссию. В Лондоне подчеркнули, что Пирс станет «первой женщиной на посту посла Ее Величества в США».
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