Нью-Йорк, США, , 04:52 — REGNUM В Лондоне пока не приняли решения о назначении нового постоянного представителя страны при ООН, сообщил 8 февраля источник в британской миссии при организации.

«Миссию временно возглавит зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен», — цитирует РИА Новости собеседника.

Ранее в министерстве иностранных дел Великобритании сообщили о переводе главы миссии при ООН Карен Пирс в посольство Великобритании в США. Она возглавит дипломатическую миссию. В Лондоне подчеркнули, что Пирс станет «первой женщиной на посту посла Ее Величества в США».

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