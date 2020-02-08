Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Расследование в отношении четырёх крупнейших автопроизводителей — компаний Ford Motor, Honda Motor, BMW AG и Volkswagen AG — прекратило министерство юстиции США. Об этом 8 февраля сообщает Reuters.

Факт прекращения расследования против них подтвердили Ford Motor и Honda Motor.

Автогиганты подозревались министерством в попытке согласованно договориться с властями штата Калифорния по вопросу об уровне выбросов в атмосферу продуктов сгорания двигателей. Предполагалось, что попытка договориться о смягчении стандартов без учёта позиции по этому вопросу федерального правительства является нарушением федеральных законов о конкуренции.

Напомним, расследование в отношении компаний Ford Motor, Honda Motor, BMW AG и Volkswagen AG было инициировано в сентябре 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: Трамп начал грязную игру против автомобильных компаний