Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Пентагон сокращает состав делегации, которая отправится в Сингапур на салон Singapore Airshow 2020, из-за угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба американского министерства обороны.

Сообщается, что в Сингапур не поедет замминистра обороны США Эллен Лорд. Отмечается, что именно Лорд отвечает за закупку вооружений в американском военном ведомстве. Другие высокопоставленные лица Пентагона все же примут участие в мероприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от участия в авиасалоне Singapore Airshow 2020 отказалась российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Решение о сокращении представителей делегации из России вызвано рекомендациями Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

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