Вашингтон, 8 февраля 2020, 03:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен отозвать американского посла в Евросоюзе Гордона Сондленда из-за показаний дипломата на процессе по импичменту, сообщает агентство Reuters.
«Мне сообщили сегодня, что президент намерен немедленно отозвать меня с должности посла Соединенных Штатов в Европейском Союзе», — цитирует агентство Сондленда.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация американского президента Дональда Трампа уволила сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) подполковника Александера Виндмана. Поводом для увольнения стали показания Виндмана по делу об импичменте.
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