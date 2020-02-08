Никосия, 8 февраля 2020, 02:27 — REGNUM Кипр подписал с Францией контракт на поставку вооружений на общую сумму в 240 млн евро, сообщает пресс-служба кипрского министерства обороны.
«Подписанные контракты касаются усовершенствования отдельных оружейных систем на общую сумму в 240 млн евро», — говорится в заявлении.
Отмечается, что эта сделка является частью плана по модернизации военных возможностей Национальной гвардии. Детали контракта не разглашаются по соображениям «национальной безопасности».