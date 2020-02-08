Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа уволила сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) подполковника Александера Виндмана, сообщило 7 февраля агентство Reuters со ссылкой на его адвоката.

«Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, — сказал защитник Виндмана. — Его попросили уйти за то, что он сказал правду».

Напомним, сотрудник СНБ выступил в Конгрессе США, давая показания против Трампа в рамках так называемого импичмента. По словам подполковника, американский президент якобы требовал Украины расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Напомним, процедура импичмента завершилась провалом. Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения.

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