Москва, , 01:49 — REGNUM Долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB, подтвердило международное рейтинговое агентство Fitch в своем отчете, по прогнозу по рейтинг — «стабильный». Документ доступен на сайте агентства.

Уровнь «ВВВ» говорит о надежности и предсказуемости политической системы, что, в свою очередь, влияет на экономические показатели государства. Уточняется, что краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне F2.

Специалисты Fitch также отмечают низкий уровень внешнего долга РФ и рост госбюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило кредитный рейтинг РФ на уровне «BBB-», со стабильным прогнозом.

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