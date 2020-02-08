Москва, , 01:35 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и ЖКХ России. Данное распоряжение размещено на сайте правительства РФ.

До этого дня Козлов исполнял обязанности руководителя министерства информационных технологий и связи Челябинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев продолжит свою работу в новом правительстве на том, же месте. Его назначили на этот пост в мае 2018 года.

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