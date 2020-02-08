Оттава, , 01:24 — REGNUM Канадские родственники жертв крушения украинского самолета в Иране подали коллективный иск против Тегерана с требованием компенсации в размере $1,1 млрд, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что иск был подан против властей Ирана, Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей Исламской Революции.

«Представлять семьи и помочь им с компенсацией в суде — наша первоочередная задача», — заявил автор иска адвокат Джона Арнольд.

Со стороны Ирана пока никаких официальных комментариев не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля пять стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе с Boeing под Тегераном, потребовали у Ирана предоставить доступ к «черным ящикам». Требование выдвинули Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина.

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