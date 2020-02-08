Баку, , 01:23 — REGNUM В Азербайджане 8 февраля наступил день тишины перед внеочередными выборами в Милли меджлис (парламент), которые пройдут в воскресенье 9 февраля. В соответствии с выборным законодательством, с 00:08 утра по местному времени — за сутки до открытия избирательных участков — в стране вступает в силу запрет на любую предвыборную агитацию.

С ночи в Азербайджане начали убирать с улиц всю внешнюю рекламу кандидатов, постеры и плакаты. Не допускается агитация в СМИ любого вида и социальных сетях.

Всего на 125 мест парламента республики претендуют 1 315 кандидатов. От 19 партий были выдвинуты около 250, остальные — от инициативных групп граждан и самовыдвиженцы.

Для контроля за выборами аккредитовались 883 наблюдателя от 59 международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил роспуске Милли меджлиса — однопалатного парламента страны и назначил внеочередные выборы в Милли меджлис Азербайджанской Республики на 9 февраля 2020 года.

Напомним, 2 декабря депутаты Милли меджлиса пятого созыва приняли решение обратиться к Алиеву с просьбой распустить парламент и установить дату внеочередных выборов. 4 декабря роспуск парламента законным признал азербайджанский конституционный суд.

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