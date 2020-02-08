Вашингтон, , 01:00 — REGNUM «Дестабилизирующие действия РФ и Ирана» стали оной из тем встречи госсекретаря США Майкла Помпео и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля, состоявшейся 7 февраля в Вашингтоне. Об этом сообщаетcя в Twitter пресс-секретаря госдепа.

Стороны обсудили, как привлечь к ответственности Москву и Тегеран за их деятельность. О чем идет речь в сообщении не поясняется.

Кроме того, участники встречи затронули темы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, процессы перемирия в Ливии и Сирии, политическую ситуацию в Венесуэле, сотрудничество Соединенных Штатов и ЕС по Украине, а также торговые отношения США и Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в рамках телефонного разговора Жозеп Боррель и Майк Помпео уже обсуждали действия Ирана и необходимость прекращения огня в Ливии.

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