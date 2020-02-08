Дублин, , 00:49 — REGNUM Досрочные выборы в парламент Ирландии (Эряхтаса) пройдут 8 февраля на фоне существенно изменившихся предпочтений избирателей, сообщает The Guardian.

Право голоса в стране имеют 3,2 млн человек. Им предстоит выбрать 160 депутатов из 531 кандидата от 17 политических партий. При этом четыре политические силы участвуют в парламентских выборах впервые.

Из результатов первых опросов общественного мнения следует, что правящая либерально-консервативная партия «Фине гэл» во главе с Лео Варадкаром по результатам выборов может оказаться на третьем месте. Первое место прочат оппозиционной партии «Шинн фейн» во главе с Мэри Лу Макдональд.

Избирательные участки в 39 национальных округах откроются в 07:00 (10:00 мск) и будут работать до 22:00 (01:00 воскресенья мск). Подсчёт голосов начнется в воскресенье в 10.00 (13.00 мск), а предварительные итоги будут известны предположительно в понедельник утром.

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