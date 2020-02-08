Тегеран, , 00:32 — REGNUM Тяжелые потери, которые американские войска понесли в результате атак Ирана по базе Эйн-аль-Асад в Ираке 8 января, будут обязательно признаны Соединенными Штатами, Об этом заявил представитель генштаба вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи, 7 февраля передает агентство Fars.

По словам Шекарчи, американским властям не удастся держать втайне последствия «серьезного урона», который нанесли им иранцы. Он уточнил, что Тегеран не предупреждал американскую сторону об атаке, но США знали, что им отомстят и готовились к ответу Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января 2020 года вооруженные силы Ирана нанесли удары по американским базам в Ираке, отвечая на убийство генерала Касема Сулеймани. Первоначально Вашингтон объявил, что потерь со стороны США нет, но спустя несколько недель признал, что при атаках пострадало 64 американских военнослужащих.

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