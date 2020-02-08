Приштина, , 07:18 — REGNUM 7 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти ответил на критику оппозицией его намерения ввести режим взаимности в отношениях с Сербией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что его правительство намерено отменить пошлины на товары из Сербии только после введения режима взаимности в отношениях с Сербией:

«Мы хотим заменить пошлину 100%, но таким образом, чтобы мы не оказались в ситуации, когда у нас нет ни пошлины ни режима взаимности (в качестве орудия экономической войны с Сербией — прим. переводчика)».

Курти подчеркнул, что, по его мнению, введение Косово пошлины 100% на товары из Сербии и БиГ осенью 2018 года было ошибкой.

Напомним, ранее косовская оппозиция резко выступила против отмены пошлины на сербские товары, отмечая, что без взаимного признания взаимность в отношениях невозможна.

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