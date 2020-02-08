Тирасполь, , 00:15 — REGNUM «Приднестровье призывает руководство Молдавии вернуться к реальности, отказаться от любых форм дискриминации и давления и в полном объеме исполнить свои международные обязательства перед Приднестровьем по решению комплекса социально-гуманитарных проблем», — заявили 7 февраля в МИД ПМР, комментируя высказывания президента Молдавии Игоря Додона о том, что «без Молдавии у Приднестровья нет будущего», передает ИА REGNUM.

В ведомстве заявили, что заявления Додона «противоречат реальной ситуации в переговорном процессе, характеризующейся деградацией атмосферы и неспособностью молдавской стороны исполнять ранее взятые на себя обязательства». А многочисленные обещания Додона решить те или иные проблемы в разных областях остаются обещаниями.

В Тирасполе отмечают, что, срывая договоренности и не выполняя обязательства, Молдавия «критически теряет доверие и поддержку» международных участников переговоров. «Как представляется, причина очередной волны искажающих действительность заявлений президента соседнего государства — прогрессирующая утрата Молдавией международного авторитета и былой уверенности в своих позициях», — отметили в МИД ПМР.

«Выдумывая нежизнеспособные варианты «урегулирования», не имеющие ничего общего с реальностью, и одновременно с этим блокируя существующие механизмы поиска компромиссных решений, официальный Кишинев намеренно заводит процесс урегулирования в бесконечный тупик», — подвели итог в приднестровском ведомстве.

Напомним, Додон заявил в ходе еженедельного эфира в YouTube, что «независимость Приднестровья никто не признает, и у него нет будущего отдельно от Молдавии». Он добавил, что готов дать Приднестровью «широкую автономию», и Тирасполю надо сесть и договариваться об этом.

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