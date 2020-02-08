Москва, , 00:01 — REGNUM Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев прокомментировал намерение властей США и марионеточной проамериканской оппозиции «удвоить усилия» по свержению действующей власти в Боливарианской республике. Соответствующее заявление Патрушев сделал 7 февраля.

Напомним, что в Государственном департамент США сообщили, что госсекретарь Майк Помпео провел в Вашингтоне встречу с американской марионеткой Хуаном Гуайдо, который называет себя «президентом» Венесуэлы.

По итогам встречи Гуайдо и Помпео заявили, что Вашингтон намерен удвоить усилия по свержению законного президента Николаса Мадуро, а также сосредоточатся на «восстановлении демократии, экономического процветания и достоинства народа Венесуэлы».

Патрушев отметил, что ставить целью процветание Венесуэлы это конечно хорошо, но добиваться этого путем свержения законной власти совершенно неприемлемо.

«Восстановить мир и согласие в Венесуэле, возродить слаженную работу всех государственных институтов в стране — это, несомненно, хорошее стремление. Однако достигать эти цели силой, обманом и без воли народа — неприемлемо», — сказал секретарь Совета Безопасности России.

Патрушев также напомнил, что прошел уже год с тех пор, как США и их марионетка Гуайдо затеяли свой мятеж. За это время венесуэльский народ отчетливо показал, что выступает за законного президента.