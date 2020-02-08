Приштина, , 00:07 — REGNUM 7 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти совместно с министром внутренних дел и государственной администрации края Агимом Велиу провел встречу с послом Италии в Косово Николой Орландо и его заместителем Маттео Коррадини.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча была посвящена обсуждению бюджетных вопросов, и что не удивительно, ведь формирование бюджета на 2020 год — первый вызов для недавно приступившего к делам коалиционного правительства Курти.

Новый премьер Косово также ознакомил итальянских дипломатов с программой коалиционного правительства и своим видением дальнейшего развития отношений с Сербией.

Согласно опубликованному МИД Косово пресс-релизу, по итогам встречи стороны договорились повысить интенсивность контактов и сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ прогнозирует Италии самые низкие темпы роста в ЕС