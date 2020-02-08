Тирана, , 00:06 — REGNUM 7 февраля лидер албанской оппозиции, глава Демократической партии Албании Люльзим Баша предложил провести в стране досрочные парламентские выборы «по македонской модели».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе беседы с согражданами в социальной сети Facebook Баша заявил, что его партия продолжает настаивать на необходимости проведения досрочных выборов и создания технического правительства на период проведения предвыборной кампании, что, по его словам, предотвратит вмешательство партии власти в избирательный процесс.

Напомним, Демократическая партия выдвинула требование о проведении досрочных парламентских выборов ещё 16 февраля прошлого года, обвинив премьер-министра Эди Раму и Социалистическую партию Албанию в фальсификации результатов выборов.

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