Луганск, , 23:47 — REGNUM Разведывательный беспилотник ВСУ сбит 7 февраля в ЛНР, сообщает Луганский информационный центр.

По словам официального представителя оборонного ведомства ЛНР Якова Осадчего, дрон был сбит Народной милицией республики. Этим БПЛА ВСУ корректировали огонь по населённому пункту Золотое-5.

Осадчий «В ходе обстрела подразделением ПВО Народной милиции был уничтожен БПЛА противника, с помощью которого велась корректировка огня».

Напомним, речь идёт об атаке ВСУ на Золотое-5 7 февраля из артиллерийских систем калибра 122 мм, в результате которой погибли четыре военнослужащих ЛНР и ещё четверо ранены.

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