Душанбе, , 23:42 — REGNUM 10 февраля 2020 года Миссия наблюдателей от исполнительного комитета СНГ, прибывшая в Таджикистан по приглашению министерства иностранных дел страны, начнет свою наблюдательную работу за подготовкой и проведением выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана, которые пройдут 1 марта.

Работа миссии продлится до 3 марта и будет проходить непосредственно в городах и районах страны. В ходе выполнения своей работы наблюдатели смогут постоянно контактировать не только с членами местных избирательных комиссий, но и общаться лично с кандидатами в депутаты, главами политических партий, а также официальными представителями государственных структур.

Напомним, что 5 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов в депутаты нижней палаты парламента страны по партийным спискам по единому республиканскому избирательному округу.

Также на прошедшем 5 февраля заседании ЦИК приняла постановление, согласно которому в состав миссии международных наблюдателей вошли восемь человек от Исполнительного комитета СНГ и двое — от Белоруссии.

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