Тегеран, , 07:31 — REGNUM 7 февраля на встрече посла Исламской республики Иран в России Казема Джалали с заместителем министра иностранных дел России по сирийским вопросам Сергеем Вершининым обестороны подчеркнули важность поддержки деятельности сирийского конституционного комитета, расположенного в Женеве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Представители государств обсудили важные региональные и международные вопросы, в том числе ситуацию в Сирии. Они также выразили взаимную решимость обеих стран продолжать плодотворное взаимовыгодное сотрудничество в рамках «астанинского формата».

Астанинские переговоры, начатые в 2017 году, являются инициативой Ирана, России и Турции. Данный формат призван разрешить восьмилетнюю войну в Сирии посредством диалога трёх стран. «Астанинская тройка» провела 11 раундов переговоров, которые привели к принятию важнейших решений по мирному урегулированию сирийского конфликта.