Каракас, , 23:30 — REGNUM Президента Венесуэлы Николаса Мадуро ждут в Москве на празднике в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, заявил 7 февраля глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Каракасе.

«Мы с нетерпением ждём президента Мадуро на торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Сергей Лавров на брифинге по итогам встречи с венесуэльским президентом.

Кроме того, министр иностранных дел России рассказал о российско-венесуэльских договорённостях о сотрудничестве в энергетике, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и транспорте.

Будет продолжаться и военно-техническое партнёрство России и Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Сергея Лаврова в Венесуэлу состоялся на фоне продолжающегося давления США на правительство и экономику этой страны и активизации попыток Вашингтона устроить в Венесуэле госпереворот.

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