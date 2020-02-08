Тирана, , 00:03 — REGNUM 7 февраля состоялось заседание Совета Безопасности ООН, в котором в качестве председателя ОБСЕ принял участие премьер-министр Албании Эди Рама.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рама обратился к присутствующим с речью, в которой перечислил основные приоритеты албанского председательства в ОБСЕ. Это, в первую очередь, разрешение существующих конфликтов — на Украине, в Нагорном Карабахе, в Абхазии и Южной Осетии, (Косово в этой связи, как ни странно, не упоминалось), демилитаризация и усиление контроля над вооружениями, борьба с коррупцией и организованной преступностью, а также продвижение прав женщин.

Напомним, 26 февраля в качестве председателя ОБСЕ Эди Рама совершит визит в Россию.

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